La Gazzetta dello Sport: E’ tornato Commisso, la Fiorentina può mettere il turbo

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, è presente un solo articolo sulla Fiorentina, intitolato: “È tornato Commisso E adesso la Fiorentina può mettere il turbo”. Sottotitolo: “A Firenze dopo 9 mesi per un avvio sprint e l’accesso in Conference: “Volevo stare vicino alla squadra”.

Articolo che inizia così: “Un ritorno fatto di sorrisi, abbracci, ed un bel carico di emozioni. Rocco Commisso aveva lasciato Firenze lo scorso 3 dicembre per curarsi, comunicato ufficiale alla mano, da una “fastidiosa polmonite da monitorare”…Adesso, otto mesi e mezzo dopo essere rientrato negli States, il presidente viola è tornato a Firenze per accompagnare la propria squadra in questo inizio di stagione difficile ed affascinante tra campionato e playoff di Conference League”.