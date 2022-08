C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Fiorentina a metà: subito due gol, ma il Twente c’è”.

A pagina 19 si legge: “Europa, Viola a metà. Gonzalez e Cabral: gran primo tempo, ma il Twente c’è”. Sommario: “Partenza lanciata per la Fiorentina nell’andata dei playoff: 2-0 dopo 45’. Nella ripresa calo fisico e Cerny riapre i giochi”.

Di seguito l’incipit dell’articolo: “Il check-in della Fiorentina per il viaggio in Europa dura 61 secondi, il tempo che basta a Nico Gonzalez per segnare e indirizzare il playoff contro il Twente. Sessantuno secondi per un viaggio che ci auguriamo duri dieci mesi. La finale di Conference League è in programma a Praga il 7 giugno 2023 ed è bello ipotizzare di vedere in campo quella sera la Fiorentina, che nella sua storia si è già qualificata per l’appuntamento conclusivo di Coppa Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa Uefa”.