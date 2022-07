La Gazzetta dello Sport: Fiorentina OK…o quasi

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo dedicato ai viola e pubblicato a pagina 31, intitolato: “Fiorentina quasi ok. Se parte Milenkovic, caccia a Le Normand“.

Articolo che inizia così: “Mai così completa. La Fiorentina che ieri è partita per Moena mischia 3 volti nuovi (Jovic, Gollini e Mandragora) in attesa del quarto in arrivo (Dodò, atteso per metà settimana a Firenze per le visite) e i calciatori arrivati a gennaio pronti al salto di qualità in viola (Cabral ed Ikone). In Val di Fassa presenti anche giocatori importanti nella passata stagione. Tra questi Milenkovic, colonna difensiva viola in cerca di scoprire il proprio futuro”.