La Gazzetta dello Sport: Fiorentina stesso copione

Su La Gazzetta dello Sport di oggi presente un articolo sulla Fiorentina, incentrato sulla partita di Coppa Italia giocata ieri pomeriggio: “Callejon è l’asso di Coppa La Viola soffre ma passa”. Sottotitolo: “Il via con 40’ di ritardo: il Padova schiera i giocatori che man mano sono negativi al tampone e completa la panchina a partita iniziata”. Articolo che inizia così: “La Fiorentina va avanti in Coppa Italia. Ma quanta fatica. La squadra viola ripete anche stavolta il copione delle ultime gare: parte bene, va in vantaggio di due gol poi, la luce si spegne di colpo”.

