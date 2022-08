La Gazzetta dello Sport: Fiorentina, tutto su Bajrami

Questa mattina su La Gazzetta dello Sport presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 25, intitolato: “Fiorentina, tutto su Bajrami. Commisso torna per il colpo”.

All’interno del pezzo leggiamo: “C’è Bajrami dietro la collina. Se la supererà raggiungendo in mezzo al prato la Fiorentina è ancora presto per dirlo. Ma il nome più spendibile in casa viola per quella porzione di campo resta, come da alcune settimane a questa parte, quello del giocatore dell’Empoli”.

In breve leggiamo anche: “Mascotte Favasuli Ma può sorprendere”.