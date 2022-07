La Gazzetta dello Sport: Fumata bianca per la Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport, questa mattina troviamo un articolo dedicato alla Fiorentina, intitolato: “Dodò in Italia Fumata bianca legata all’uscita di Pulgar“.

Un articolo che inizia così: “Un altro passo formale per vestire di viola Dodô è stato fatto. Dopo l’accordo trovato con il calciatore ed il suo entourage e la sostanziale definizione dell’affare con lo Shakhtar Donetsk, da ieri l’esterno brasiliano è in Italia, per la precisione a Milano. Servono ancora alcuni passaggi burocratici per completare il trasferimento, o almeno per poterlo vedere alle visite mediche prima ed a Moena poi. Ma la strada è tracciata. Dodô arriverà per 14,5 milioni di parte fissa e circa 3 di bonus”.