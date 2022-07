La Gazzetta dello Sport: I due nomi caldi del mercato della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 21 e intitolato: “La Fiorentina non molla Bajrami E sogna Lo Celso“.

Articolo che inizia così: “Fiorentina, scatta la fase due. Per la squadra e per il mercato. Oggi la Viola parte per la seconda parte del ritiro, in Austria, dove giocherà due “vere” amichevoli con Galatasaray e Qatar prima del test pre campionato e pre Conference del 6 agosto a Siviglia con il Betis. intanto Daniele Pradè e il suo staff si concentreranno sulle trattative per chiudere in bellezza. I nomi caldi sul piatto sono due: Giovani Lo Celso e Nedim Bajrami“.