La Gazzetta dello Sport: Iachini cambia la Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 12 sul tema stadi: “Da San Siro congelato allo stop di Friedkin: così la Serie A sta faticando a rinnovarsi”. A pagina 19 si legge: “Iachini cambia la Viola. Occasione per Amrabat: titolare contro Gasp”. Sommario: “Pulgar è out, il pupillo di Commisso vuole riscattare la sua stagione: il Milan lo vorrebbe, ma non partirà”.