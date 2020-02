A pagina 5 de La Gazzetta dello Sport, il titolo in taglio alto: “Rebic, bocciato da Firenze stavolta ci ritorna da re” e in sommario: “Il croato a 20 anni con i toscani non riuscì a lasciare il segno. Da gennaio ha svoltato, ispirato anche dal feeling con Ibra”. In taglio basso: “Iachini punta tutto su Chiesa: ‘Vale 20 gol'” e in sommario: “Il tecnico della Fiorentina: ‘Pensare a Federico come un esterno è riduttivo, può segnare tanto come Dybala’”.