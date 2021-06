La Gazzetta dello Sport: Il Marsiglia vuole Lirola, ma Gattuso non è d’accordo

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, pubblicato un pezzo sui viola a pagina 32, intitolato: “La Fiorentina su Nico Gonzalez Dal Tar arriva il sì per il Viola Park“. Sottotitolo: “Intanto, il Marsiglia vuole Lirola, ma Gattuso non è d’accordo. Da definire il futuro di Pezzella e Milenkovic“. Articolo che inizia così: “Il Marsiglia è pronto a tornare alla carica per Pol Lirola, 23 anni. Il club francese a suo tempo non ha esercitato il diritto di riscatto per il difensore esterno. Dodici milioni che oggi il Marsiglia sarebbe disposto a spendere. Gattuso è stato ben felice di ritrovare Lirola e presto parlerà con il giocatore”.