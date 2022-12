La Gazzetta dello Sport: Il miglior regalo di Natale, Castrovilli se l’è fatto da solo

A pagina 10 de La Gazzetta dello Sport, pubblicato un articolo sulla Fiorentina in chiave mercato, intitolato: “Firenze resiste per Amrabat Demme indeciso”.

A pagina 24 sulla squadra viola c’è: “Riecco Castrovilli Il ginocchio è ok 8 mesi dopo il crac Può giocare oggi”. Sottotitolo: “È convocato per l’amichevole contro il Lugano. Parte in panchina, potrebbe anche entrare”.

Articolo che inizia così: “Il miglior regalo di Natale se lo è fatto da solo, raggiungendo con caparbietà e sacrificio l’obiettivo che si era con grande ottimismo prefissato: otto mesi dopo l’operazione che gli ha ricostruito il ginocchio sinistro, Gaetano Castrovilli torna nella lista dei convocati”.