Spazio per Spezia-Fiorentina a pagina 31 su La Gazzetta dello Sport, in taglio alto: “Fiorentina all’esame di Italiano. Iachini: ‘Esonero? Girano nomi…'” e in sommario: “Il tecnico della Viola deve vincere con lo Spezia e punta sul nuovo Callejon: ‘Sì, l’ho voluto io’. Il suo rivale deciso: ‘Smentiamo chi non crede in noi'”.

