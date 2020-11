La Gazzetta dello Sport: Il ragazzo che fa uscire la Fiorentina dalla depressione

A pagina 41 de La Gazzetta dello Sport trova lo spazio la cronaca della vittoria viola in Coppa Italia. L’articolo è intitolato: “Montiel fa gioire la Fiorentina e Prandelli“. Sottotitolo: “Il ventenne spagnolo elimina l’Udinese nei supplementari. Traversa dei friulani”. Articolo che inizia così: “E alla fine è un centrocampista spagnolo nato nel 2000 a far uscire la Fiorentina dalla depressione: Cristobal Montiel, nato a Maiorca come Nadal e Mir, per qualche ora si gode il momento di gloria magari pensando agli illustri connazionali”. Presenti anche le dichiarazioni degli allenatori a fine partita: “Prandelli: “Non c’è gioia”. Gotti applaude De Paul“.

