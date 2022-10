La Gazzetta dello Sport: In attacco si svolta

A pagina 22 de La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo sulla squadra di Italiano: “Fiorentina e Bologna in attacco si svolta”. In basso “Ora con Gonzalez il serbo è pronto a lanciare la Viola”.

Riecco Sottil: «Non vedo l’ora» Sui social annuncia il suo ritorno.

Un estratto dell’articolo: “Nico Gonzalez ha giocato per 90 minuti di fila per la prima volta dal 18 agosto scorso, in mezzo 200 minuti sparsi qua e là causa tallonite. Società e tifosi sperano di risolvere con lui il problema del gol anche in campionato. Perché la Fiorentina al momento è ferma a 7, solo la Samp è riuscita a far peggio…”