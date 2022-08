La Gazzetta dello Sport: In difesa è dura senza Milenkovic

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 21 e intitolato: “La Fiorentina cade In difesa è dura senza Milenkovic“. Sottotitolo: “Il serbo fuori nel test col Galatasaray: questioni di mercato? A segno Sottil“.

L’articolo inizia così: “Al primo confronto di un certo spessore, la Fiorentina delude. La consolazione per i tifosi è che quella battuta dal Galatasaray per 2-1 non è la nuova Viola. Per quasi 70 minuti Italiano ha fatto giocare tutti i “vecchi” viola, spendendo Gollini, Jovic, Dodò e Mandragora negli ultimi 20″.