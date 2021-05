La Gazzetta dello Sport: La conferma di Vlahovic

A pagina 12, in taglio basso, de La Gazzetta dello Sport, presente un articolo sulla Fiorentina incentrato sulle parole di Vlahovic: “Mi vedo ancora alla Fiorentina. Gattuso top”. Sottotitolo: “L’attaccante corteggiato dal Milan: “Ho altri due anni di contratto in viola, non vedo l’ora di incontrare Rino”. Articolo che inizia così: “L’ottimismo della Fiorentina per quanto concerne la conferma di Dusan Vlahovic anche nella prossima stagione trova conferma in una lunga intervista che il gioiello viola ha rilasciato alla rivista serba Mozzartsport”.