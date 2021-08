La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina aspetta Nastasic

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 45, intitolato: “La Fiorentina accoglie Gonzalez E ora aspetta Nastasic“. Sottotitolo: “È l’acquisto più costoso della storia, un affare da 40 milioni Occhi sulla difesa: accordo col serbo in attesa delle uscite”. Articolo che inizia così: “Nella categoria massimo esborso per un calciatore viola, Nico Gonzalez ha vinto la medaglia d’oro. Per lui la Fiorentina ha tirato fuori 24 milioni di euro, che arriveranno a 27 con i bonus e qualcosa in più aggiungendo le commissioni”.