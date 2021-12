La Gazzetta dello Sport: L’Arsenal insiste per Vlahovic

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina anche in prima pagina: “Vlahovic super Viola”. A pagina 28 si legge: “Vlahovic fa la differenza. La Fiorentina ribalta la Samp”. Sommario: “Per il serbo 100a presenza e gol numero 12 in campionato. I viola finalmente rimontano e scordano il k.o. di Empoli”.

In taglio basso: “L’Arsenal ora insiste per Dusan: palla a Commisso”. Sommario: “Mese decisivo per Vlahovic: gli inglesi lo vogliono a gennaio, lui preferirebbe chiudere la stagione a Firenze”.