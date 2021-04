La Gazzetta dello Sport: L’offerta della Fiorentina per Ribery

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 21: “Ribery, l’offerta viola: due milioni per un anno ma non sempre titolare”. Sommario: “Incontro tra Commisso e Franck: decisione a fine stagione. Potrebbe anche tornare in Germania dove vive la famiglia”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Contro l’Atalanta ‘ha giocato’ da tifoso. Franck Ribery, in tribuna perché squalificato, ha incitato la squadra dal primo all’ultimo minuto. Saltando in aria a ogni gol di Dusan Vlahovic. Che ormai, di fatto, considera un po’ come se fosse il suo figlioccio”.