La Gazzetta dello Sport: L’uomo che risponde presente all’appello della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport dedica la propria pagina 17 stamani alla Fiorentina. Si parla ovviamente con dovizia di particolari del cambio in panchina: “Prandelli torna alla Fiorentina Per Iachini tempo scaduto Cesare secondo”. Sottotitolo: “Non c’è solo la classifica dietro il primo esonero di stagione. Fino a giugno l’ex c.t., poi Sarri o Juric?”. In taglio basso è presente un commento sullo stesso Prandelli intitolato: “Fece sognare Firenze e lei lo adottò Ora al suo S.o.s. risponde presente”.

