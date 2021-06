La Gazzetta dello Sport: L’uomo giusto per l’attacco della Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, è presente un articolo sui viola, pubblicato a pagina 33, intitolato: “Tutto su Gonzalez È lui l’uomo giusto per l’attacco della Fiorentina“. Sottotitolo: “Ma lo Stoccarda chiede 30 milioni per l’argentino. Si punta al prestito con riscatto obbligatorio a 25 milioni. Occhio però al Tottenham“. Articolo che inizia così: “Franck Ribery continua a inviare cuoricini viola nei suoi messaggi social. Il campione francese aspetta ancora un segnale di apertura da parte della Fiorentina e ha chiesto ai suoi manager di congelare qualsiasi altra opzione. Ma Gattuso, in questo momento, è concentrato su altri giocatori”.