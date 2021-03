La Gazzetta dello Sport: Non è questa la Fiorentina promessa da Commisso

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un’intera pagina alle difficolta della Fiorentina: “Viola di rabbia, non è questa la Fiorentina promessa da Commisso“. Sottotitolo: “Allenatore, mercato, stadio: tutti gli errori che stanno minando il progetto di Rocco“. In taglio laterale si legge: “Panchina calda. Per il futuro Sarri o Gattuso“. In basso: “Quanto viavai, ma è sempre mancato il 9” e “Sul Franchi Comune e club in disaccordo”. E ancora: “Callejon è fuori dal progetto. Ma se si cambia…”. Spazio anche al ricordo di Astori: “Saponara: ‘Davide Astori, persona unica’. In alto: “Sopravvivere e nient’altro. Tanta spesa e poca resa”.