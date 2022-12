La Gazzetta dello Sport: Operazione Gonzalez

A pagina 20 su La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo sulla Fiorentina: “Operazione Nico. Gonzalez al lavoro: in fretta il rilancio per il sogno europa”.

Un estratto: “Una vera e propria Via Crucis quella vissuta da agosto in poi da Nico Gonzalez: dai primi problemi in amichevole con il Betis alla tallonite, fino alla lesione muscolare che gli è costata il Mondiale. Ecco perché per l’argentino La Gazzetta dello Sport parla di vera e propria ‘Operazione Nico’, con l’esigenza di recuperarlo sia fisicamente che mentalmente, dopo lo scotto del Qatar.