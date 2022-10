La Gazzetta dello Sport: Parte Jovic, Gonzalez invece…

La pagina 25 de La Gazzetta dello Sport è dedicata tutta alla Fiorentina. E come titolo c’è un eloquente: “Ora o mai più”. Sottotitolo: “Fiorentina, esame decisivo Deve superare gli Hearts“. Sommario: “Un punto in due partite finora in Coppa. Italiano: “Dobbiamo essere più spavaldi. Serve un successo”. Parte Jovic, Gonzalez solo negli ultimi trenta minuti”.

In breve leggiamo anche: “In mille in Scozia. Presente anche il sindaco Nardella“.