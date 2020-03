La Gazzetta dello Sport: Pradè sbatte ancora sui prezzi dell’Udinese

Coronavirus in prima piano anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, a pagina 11 in taglio alto: “Samp, quattro giocatori positivi. E alla Fiorentina c’è Vlahovic“ e in sommario: “Dopo Rugani e Gabbiadini, ecco gli altri blucerchiati Ekdal, Thorsby, Colley, La Gumina e poi il bomber viola: ‘Stanno tutti bene'”. A pagina 17 invece il mercato: “Fiorentina, non solo Pulgar: obiettivo Mandragora” e in sommario: “Badelj in partenza: accanto al cileno, Pradè cerca il regista dell’Udinese. Ma costa troppo”.