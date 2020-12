La Gazzetta dello Sport: Prandelli non ha dato la scossa che Commisso sperava

Su La Gazzetta dello Sport presente un articolo sulla partita giocata ieri sera al Franchi, intitolato: “Prandelli si salva Milenkovic al 98’ raggiunge il Genoa“. Sottotitolo: “Pjaca la sblocca all’89’, la Fiorentina rimonta: per l’ex c.t. primo punto in A”.

Articolo che inizia così: “Un finale pirotecnico per un 1-1 che lascia Fiorentina e Genoa in piena zona retrocessione. La classifica non inganna per queste due squadre che hanno problemi in ogni parte del campo e poca incisività in fase conclusiva. L’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola non sembra aver dato la scossa che Rocco Commisso sperava”.