La Gazzetta dello Sport: Prandelli riaccende Callejon

Su La Gazzetta dello Sport di oggi presente un articolo sulla Fiorentina, pubblicato a pagina 21 e intitolato: “Riecco Callejon: tampone negativo. Ma ora Prandelli deve riaccenderlo”. Sottotitolo: “Lo spagnolo in maglia viola non ha ancora mostrato tutte le sue qualità”. Articolo che inizia così: “Josè Callejon è guarito. Il tampone effettuato dallo spagnolo ha dato esito negativo, come tutti quelli del gruppo squadra (quindi bolla finita). L’attaccante quindi potrà iniziare il protocollo previsto per la ripresa degli allenamenti”.

