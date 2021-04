La Gazzetta dello Sport: Ribery fa da guida per Vlahovic

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sulla formazione viola, intitolato: “Fiorentina in crisi Servono spunti da fuoriclasse Ribery“. Sottotitolo: “I viola rischiano un altro flop a Verona Il francese fa da guida per Vlahovic“. All’interno del pezzo sul francese leggiamo: “Questa Fiorentina confusa e impaurita si appoggia più che mai a Franck Ribery. Il campione francese è in pieno Ramadan ma sta facendo il possibile per arrivare nel migliore dei modi al delicato passaggio di stasera contro il Verona“.