La Gazzetta dello Sport: Si parte con Dodò

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo dedicato alla Fiorentina, pubblicato a pagina 21 e intitolato: “Italiano-società, ecco il vertice Si parte con Dodò“. Sottotitolo: “Il primo della lista in difesa è il terzino dello Shakhtar. Poi caccia ai mediani”.

Articolo che ha questo come suo incipit: “Inizia la settimana che porterà al confronto tra i dirigenti viola e Vincenzo Italiano, tecnico in cerca di ulteriori rassicurazioni in merito alla rosa a disposizione per la prossima stagione. Un vertice in cui magari si parlerà anche della situazione contrattuale: ma il vero nocciolo della questione resta quale Fiorentina uscirà dal prossimo mercato.