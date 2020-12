La Gazzetta dello Sport: Sottil tesoro di Sardegna, ma la Fiorentina lo rivuole presto…

Questa mattina su La Gazzetta dello Sport, leggiamo a pagina 13: “Sottil è il tesoro di Sardegna. Ma la Viola lo rivuole presto…”. All’interno del pezzo: “Il Cagliari in estate lo ha preso dai viola con un prestito con diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha l’opzione per il contro-riscatto”. A pagina 24 invece presente l’articolo sulla partita di ieri: “La Fiorentina è sempre più giù”. Sommario: “Gosens, una punizione di Malinovskyi e Toloi danno ragione a Gasperini”. A pagina 25 infine troviamo: “Gasp: “Papu? Non so come finirà” Commisso manda i viola in ritiro”. Sottotitolo: “Il tecnico su Gomez: “Via a gennaio? Le scelte forti le fa la società, io devo pensare al bene della squadra”.

