La Gazzetta dello Sport: Sul più bello è sparita la Fiorentina

A pagina 15 de La Gazzetta dello Sport si parla del recupero di ieri andato in scena al Franchi: “Fiorentina, che disastro Udinese, un poker di forza” questo è il titolo. Sottotitolo: “Viola al secondo ko di fila, il posto nelle Coppe è a rischio I friulani hanno un super Silvestri e dilagano in velocità”.

Articolo che inizia così: “Sul più bello, è sparita la Fiorentina. Vincenzo Italiano ha suonato la carica alla vigilia, c’era l’Europa che strizzava l’occhiolino a squadra e tecnico, che anche da giocatore non l’ha vista mai. Poteva essere quinta in classifica, ma ha fallito due set point: prima la sconfitta a Salerno, poi la batosta subita in casa con l’Udinese“.

In taglio basso: “Italiano: “Riscatto col Milan“. Cioffi: “Per me sapore speciale”.