La Gazzetta dello Sport: Tesoro Amrabat

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Tesoro Amrabat, ora vale 40 milioni Piace a Liverpool e Tottenham“. Sottotitolo: “La Viola punta forte sul centrocampista del super Marocco Ma altre big europee sono interessate”.

L’articolo inizia così: “I primi due giorni di vacanza li ha passati ricordando il Mondiale che gli ha cambiato la vita. Sofyan Amrabat si è infatti destreggiato nel ripostare sui social i momenti felici (parecchi) vissuti con il suo Marocco in Qatar, divertendosi anche nel riproporre le varie top 11 del torneo in cui in mezzo al campo il suo nome compare sostanzialmente sempre accanto ai più forti del pianeta”.