La Gazzetta dello Sport: Toh, la Fiorentina ha un regista

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sulla squadra viola, intitolato: “C’è il vero Pulgar La Fiorentina ritrova il regista”. Articolo che inizia così: “Ritrovato. Dopo la partita con la Samp i viola non hanno ulteriori punti in classifica. Ma un giocatore in più probabilmente sì. Erick Pulgar è tornato e per Prandelli è un’ottima notizia. Non era assente fisicamente, considerato che il cileno è stato sostanzialmente quasi sempre a disposizione”.

