La Gazzetta dello Sport: Un’altra Fiorentina per esaltare Jovic

Su La Gazzetta dello Sport, a pagina 26 sulla Fiorentina leggiamo un articolo dedicato a “Come lanciare Jovic gol”. Il titolo è: “Italiano, può servire un’altra Fiorentina per esaltare Luka”. Sottotitolo: “L’allenatore ha come dogma il 4-3-3, ma dando più spazio ai cross potrebbe avere di più dal serbo”.

Articolo che inizia così: “Non c’è alcun dubbio sul fatto che le ambizioni della Fiorentina passino tra i piedi, e i gol, di Luka Jovic. Dodò, in un impeto di ottimismo e onestà intellettuale, ha detto: “Dobbiamo lottare per la Champions”. Esagerato forse, vorrebbe dire lasciarsi alle spalle una tra Milan, Inter, Juventus e Roma, per tacere di Napoli, Lazio e pure Atalanta. Ma la Fiorentina…ha il dovere di fare il salto di qualità”.

Presente anche: “Milenkovic, è ufficiale. Oggi la rivale di Conference”.