La Gazzetta dello Sport: Un’occasione per due. E Italiano vuole fare l’impresa

Questa mattina su La Gazzetta dello Sport a pagina 16 su Juventus-Fiorentina leggiamo il titolo: “Max e la Viola Un’occasione per due”. Sul fronte gigliato: “Italiano vuole fare l’impresa “dipende da noi tutto è possibile”. Sottotitolo: “Ha vinto i playoff in Serie D, C e B: con la Fiorentina insegue la finale Ma la Juve per lui è una maledizione”. In breve a pagina 17 c’è: “Castrovilli, crociato rotto Stop di almeno 6-7 mesi”.

A pagina 18 invece leggiamo: “Vlahovic grande ex Tra lui e la finale c’è Milenkovic “fratello” in viola”. Sottotitolo: “Il serbo cerca la prima finale con la Juventus Tra fantacalcio, fughe di coppia e promesse, che rapporto con Nikola L’ex allenatore: “Sono come yin e yang”

A pagina 19 invece troviamo un’intervista al Direttore degli Uffizi: “Baggio era Raffaello e Chiesa Michelangelo Dusan li ha seguiti…”. E ancora: “I tifosi juventini vengano a visitare il Museo prima della sfida di campionato”.