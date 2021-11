La Gazzetta dello Sport: Vlahovic dà spettacolo ma resta con la valigia in mano

A pagina 26 de La Gazzetta dello Sport leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahotris”. E ancora: “Dusan dà sempre spettacolo e resta con la valigia in mano”. Sottotitolo: “Il centravanti infallibile in azione e su rigore trascina la Fiorentina in alto Missione dei dirigenti viola a Londra, mentre la Juve rimane alla finestra”.

A pagina 27, sulla partita di ieri: “Lo Spezia è solo difesa Ma il “mani” di Gyasi fa saltare il bunker”. Ovvero: “Dopo 44’, il rigore di Vlahovic per l’ingenuità dell’esterno è la svolta. Bene Saponara e Torreira. E sabato c’è la Juve a -3″. E infine: “Motta è deluso “Niente qualità Ci vuole di più”.