La Gazzetta dello Sport: Vlahovic-Gonzalez, la Fiorentina vuole subito accelerare

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, troviamo un articolo sui viola, intitolato: “Vlahovic-Nico Gonzalez, la Fiorentina di Italiano vuole subito accelerare”. Il pezzo in questione inizia così: “Vlahovic e Nico Gonzalez per battere il Cosenza ed iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Italiano, all’esordio in gara ufficiale sulla panchina viola, non si nasconde. “Siamo ancora un cantiere aperto, ma vogliamo vincere e passare il turno. Mi aspetto risposte importanti dalla squadra”, spiega il tecnico”.