La Gazzetta dello Sport: Vlahovic, pieno di emozioni. La Fiorentina è da Europa

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport, troviamo questo titolo sui viola: “Vlahovic, pieno di emozioni E la Fiorentina è da Europa”. Sottotitolo: “Fischiato all’inizio, Dusan rifiuta di tirare un rigore e segna con una punizione magica. Cagliari spazzato via”.

Articolo che inizia così: “È stata la domenica di Dusan Vlahovic. Dal riscaldamento pre-partita, all’uscita dal campo. Il gioiello serbo è stato l’assoluto protagonista di una gara che ha visto la Fiorentina travolgere per 3 a 0 un Cagliari che non è mai stato in partita. Una sfida a senso unico che poteva finire con un punteggio tennistico se gli allievi di Vincenzo Italiano fossero stati più precisi in zona gol”.

Presente anche un pezzo con le dichiarazioni dei tecnici: “L’ok di Italiano “Abbiamo 3-4 bravi rigoristi Decidono loro”.