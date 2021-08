La girandola di difensori tra Tottenham, Atalanta e Juventus che coinvolge anche Milenkovic. La Fiorentina è pronta a valutare le offerte

Il centrale viola Nikola Milenkovic resta sempre nel mirino del Tottenham, con il ds Fabio Paratici che non intende mollare la presa sul giocatore. La situazione al momento però appare bloccata a causa dell’Atalanta.

Il primo obiettivo degli Spurs per la difesa sarebbe infatti il nerazzurro Romero, ma il tecnico Gasperini non vorrebbe privarsene. Secondo quanto riferito da La Nazione la società inglese si butterebbe su Milenkovic soltanto se Romero restasse alla Dea. Nel caso invece si trasferisse in Premier League, il club di Percassi virerebbe sul difensore della Juventus Demiral. E così per i bianconeri Milenkovic potrebbe diventare il primo obiettivo per sostituirlo.

Dal canto suo la Fiorentina preferirebbe cedere il giocatore all’estero, anche se tutto dipenderà dall’entità delle offerte che arriveranno alla società viola. Il sostituto in quel caso dovrebbe essere Matja Nastasic dello Shalke 04, pronto a tornare a vestire la maglia gigliata.