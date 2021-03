La grande ex Fiorentina fa l’endorsement per una giovane viola: “Arriverà in Nazionale”

L’ex giocatrice della Fiorentina, Alia Guagni ha incoronato come stella del calcio femminile italiano proprio una giocatrice della Fiorentina. Rispondendo in una chat su Clubhouse alla domanda su chi sia una giovane giocatrice pronta ad esplodere, Guagni ha risposto: “Martina Zanoli”.

Una giovanissima “Made in Florence” che sta crescendo sempre di più col viola indosso e che ha già assaporato l’azzurro. Sicuramente l’endorsement di un simbolo del calcio femminile italiano e viola non può che far ben sperare anche per il destino della squadra femminile.