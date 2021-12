L’espulsione di Cristiano Biraghi in Fiorentina-Sassuolo apre le porte ad una maglia da titolare per Aleksa Terzic. A meno di clamorose sorprese infatti, sarà il laterale mancino serbo a sostituire il capitano viola nella partita di mercoledì contro l’Hellas Verona. Un’occasione importante per far vedere i progressi compiuti negli ultimi mesi, già intravisti nelle poche partite giocate dall’ex Partizan.

Finora, Terzic è subentrato in sei partite di campionato per un totale di 81′ giocati. L’unica presenza da titolare risale alla partita di Coppa Italia contro il Benevento, nella quale Italiano ha fatto ampio turnover lasciando a riposo anche Biraghi. Il serbo ha ricambiato la fiducia del tecnico viola, mettendo in campo una prestazione che lascia ben sperare per il futuro. Rispetto ai campani, contro il Verona il livello degli avversari si alzerà e Terzic è chiamato ad un ulteriore step per confermare quanto fatto nei primi mesi della stagione.