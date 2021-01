La grande occasione di Barreca: per migliorarsi… basta poco

Alla sua prima da titolare, Antonio Barreca fu vittima di un clamoroso svarione dell’arbitro Fourneau, dopo appena due minuti di gioco. Un inizio decisamente scioccante che aveva fatto seguito ad un unico altro spezzone, nel finale di una partita ormai chiusa contro l’Atalanta (oltre alla Coppa Italia). Domani con il Bologna toccherà nuovamente a lui perché Biraghi è squalificato e su quella fascia sia Iachini che Prandelli hanno ben poca rotazione. Ecco perché per l’ex granata l’occasione di domani sarà molto importante, una di quelle da sfruttare al massimo per provare a ribaltare una gerarchia ultra-consolidata. Per fare meglio di un rigore (inventato) causato dopo due minuti ci vuole poco, in fin dei conti.

