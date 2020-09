La grande sofferenza di Ceccherini e la difficile sostituzione di Pezzella: la Fiorentina ha una lacuna al centro

Bene con il Torino, in terribile sofferenza ieri contro Lukaku, forse l’attaccante più potente della Serie A. La Fiorentina delle prime due uscite ha avuto in Federico Ceccherini il suo perno centrale, non proprio come da programmi: il titolare d’altronde, German Pezzella, è ancora acciaccato per un colpo ricevuto con la Reggiana ormai venti giorni fa. La società viola non ha mai ufficialmente parlato di “infortunio” vero e proprio, tant’è vero che l’argentino è sempre stato convocato, finendo però regolarmente in panchina. Sospetti di mercato a parte, il rimpiazzo di ieri sera è stato sicuramente nota stonata e situazione da risolvere: il buon Ceccherini difficilmente può rappresentare un’alternativa credibile a Pezzella, almeno in quella posizione cruciale. Fermo restando che un centrale serviva già prima, se su di lui si farà nuovamente avanti il Verona, Pradè di centrali ne dovrà portare a casa almeno un paio.

