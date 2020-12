La Juve batte il Torino e fa un favore alla Fiorentina: Pirlo conquista il primo derby Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Benevento, la Juventus di Andrea Pirlo torna a vincere e lo fa nel Derby della Mole contro il Torino. I bianconeri, in svantaggio per tutta la prima frazione di gara, ribaltano la partita nei minuti finali di gara. Vantaggio dei granata al 9′ con N’Koulou: il difensore centrale piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un tiro all’angolino basso di destra. Nella ripresa i padroni di casa entrano in capo con un altro atteggiamento. Prima si vedono annullare dal Var un gol di Cuadrado al 57′, poi trova l’uno-due decisivo per conquistare i tre punti. Prima Mckennie al 77′ e poi Bonucci al 89′ ribaltano il risultato e lanciano la Juventus al secondo posto in classifica. 1-2 il risultato finale. Risultato che fa respirare Cesare Prandelli e la Fiorentina: all’intervallo infatti i granata vincendo avevano spinto i viola al terzultimo posto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 23, Juventus 20, Inter, Sassuolo 18, Roma, Napoli, Lazio 17, Verona 15, Atalanta 14, Bologna 12, Cagliari, Sampdoria 11, Udinese, Benevento, Spezia 10, Parma 9, Fiorentina 8, Torino 6, Genoa 5, Crotone 2.