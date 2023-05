La Juve batte la Cremonese pur senza gol di Vlahovic e la condanna quasi definitivamente alla retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria secca per la Juventus che nel posticipo serale batte la Cremonese per 2-0: a decidere la gara sono Fagioli, a segno al 55′ e Bremer con un colpo di testa vincente al 79′. Nel primo tempo era uscito per infortunio dopo appena 21 minuti Pogba, appena tornato titolare; in campo anche Vlahovic che però non ha segnato. Per i grigiorossi la retrocessione è ormai ad un passo con la sconfitta di stasera.

Ecco la nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 69, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Roma 59, Atalanta 58, Torino 49, Monza 49, Fiorentina 49, Bologna 47, Udinese 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.