La Juventus è a Firenze: folla di tifosi davanti all’albergo dei bianconeri FOTO

La Juventus è arrivata a Firenze. I bianconeri, giunti nel capoluogo toscano in aereo, pernotteranno in un noto Albergo in zona Isolotto. La squadra di Andrea Pirlo all’arrivo all’Hotel è stata accolta da una cospicua rappresentanza di tifosi, tutti in fila per regalarsi una foto con il proprio beniamino.

Ecco le foto pubblicate dalla Juventus sui propri canali social: