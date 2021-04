La Juve pareggia contro il Torino nel derby della Mole: Sanabria risponde a Chiesa e Ronaldo Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Finisce in pareggio il derby di Torino: al novantesimo il risultato finale è 2-2. Juventus che passa in vantaggio già al 13′ con l’ex Fiorentina Federico Chiesa: l’esterno viene imbeccato da Morata e in diagonale batte Sirigu. nonostante il predominio bianconero al 27′ il Torino trova il pareggio: Sanabria sfrutta in indecisione di Szczesny e di testa trova il gol del pareggio. Nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del vantaggio dopo un minuto: errore clamoroso di Kulusevski che serve Sanabria davanti alla porta, il paraguaiano beffa nuovamente il numero uno bianconero con un tiro all’angolino. Gli uomini di Pirlo si buttano all’arrembaggio e al 79′ trovano il gol del pareggio con il solito Cristiano Ronaldo: il portoghese, trova il tempo giusto, e con un bel colpo di testa indirizza il pallone in rete.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 65*, Milan 60, Atalanta 58, Napoli*, Juventus* 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40*, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina, Benevento 30, Spezia 29, Torino 24*, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15. (* una partita in meno)