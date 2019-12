La Juve prova a togliere Tonali alla concorrenza ma vuole convincere Cellino con due giocatori… di Serie C

A lungo sogno di mercato della Fiorentina, Sandro Tonali è sfuggito la scorsa estate a Daniele Pradè e da lì, con l’esordio e l’affermazione in Serie A, è diventato quasi impossibile da raggiungere per la società viola. Sul giovane centrocampista classe 2000 c’è forte il pressing della Juventus, sempre attenta ai giovani talenti italiani, e secondo tuttosport.com, i bianconeri già a gennaio vorrebbero toglierlo alla concorrenza offrendo al Brescia due contropartite come Han Kwang-Song e Mota Carvalho, attaccante classe ’98 ma in forza alla formazione Under 23, in Serie C. Oltre ai due anche una ricca offerta economica, difficilmente pareggiabile dalla Fiorentina.