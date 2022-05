La Juve tenta ancora Milenkovic e il suo contratto a breve scadenza ma l’entourage guarda anche altrove

Futuro incerto per Nikola Milenkovic ma ancor più incerta è la sua permanenza, visto il rinnovo annuale dell’estate scorsa e un problema che di fatto si riproporrà tale e quale. Difficile però immaginare un’altra “toppa”: la sensazione è che stavolta sia dentro o fuori, per evitare svincoli a parametro zero. Tuttosport rilancia ancora una volta il pressing della Juventus, sempre attenta ai calciatori viola, soprattutto per il contratto a scadenza giugno 2023, che lo rende appetibile a livello di cartellino. Un problema da risolvere per la Fiorentina, in un senso o nell’altro.