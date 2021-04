La Juventus adesso è rimasta “da sola”: escono dalla Super League anche le milanesi. E adesso…

“Siamo rimasti in tre, tre somari e tre briganti“. Faceva così una canzone del grande Domenico Modugno. Sono rimasti in tre anche gli unici club ancora dentro il progetto Super League, nato e morto nel giro di qualche giorno: Real Madrid, Barcellona e Juventus. Ne sono adesso fuori ufficialmente anche le due milanesi, Inter e Milan, che in mattinata attraverso comunicati ufficiali hanno dichiarato di non essere più interessata alla Super League. La Juventus è rimasta l’unica italiana all’interno del progetto ormai arenato.